Ucraina, munizioni agli sgoccioli

Funzionari statunitensi e ucraini riferiscono all’emittente CNN che le forze ucraine stanno già razionando le munizionii, mentre le forze russe rispondono al fuoco con un rapporto cinque-sette volte maggiore di quello che le forze ucraine sono in grado di fare. Senza ulteriori aiuti statunitensi, i funzionari occidentali ritengono che l’Ucraina esaurirebbe prima i missili a lungo raggio, poi i missili di difesa aerea e successivamente le munizioni di artiglieria e i missili a corto raggio come i missili anticarro Javelin a spalla e i missili antiaerei Stinger.

Ogni categoria di munizioni è stata fondamentale per la difesa dell’Ucraina, sottolineano le fonti alla Cnn. I missili a lungo raggio, come i missili da crociera Storm Shadow forniti dal Regno Unito, sono stati fondamentali per il successo conseguito nel respingere la flotta russa del Mar Nero ed aprire un corridoio di trasporto per il grano ed altre forniture. I missili di difesa aerea si sono dimostrati particolarmente essenziali nelle ultime settimane, poiché la Russia ha ampliato i suoi attacchi alle infrastrutture civili quest’inverno. I missili a corto raggio hanno permesso alle forze ucraine di difendersi dai carri armati e dagli aerei russi.

“Non ci sono garanzie di successo con noi, ma sono destinati a fallimento certo senza di noi”, spiega un ufficiale americano alla Cnn. In particolare si teme per la controffensiva in corso nell’est e nel sud del Paese, dove i progressi si sono rivelati gravosi anche con il sostegno bellico americano. “Se si punta a conquistare e mantenere ulteriore territorio – afferma un diplomatico europeo – è difficile immaginare come possa avvenire senza il continuo sostegno degli Stati Uniti”. ADNKRONOS