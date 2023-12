Mes, Meloni alle opposizioni: ‘perché non lo avete ratificato voi?’

Meloni sul Mes: “Non è un totem ideologico”. Il presidente del Consiglio ha parlato anche del Mes, evidenziando “un dibattito molto italiano e anche molto ideologico. Testimonia la strumentalità di certe posizioni, che non tiene conto degli eventuali danni che si fanno all’Italia. Stiamo parlando di strumenti, non di totem ideologici”. Meloni ha ribadito che “non si può parlare di Mes se non si conosce il contesto. Un governo serio tiene conto del contesto e in quel contesto fa calare gli strumenti, perché parliamo di strumenti e non di totem ideologici. Quando saprò qual è il contesto in cui mi muovo, saprò anche cosa bisogna fare del Mes”.

La stoccata a Elly Schlein

Alcune dichiarazioni, ha proseguito Giorgia Meloni, “fanno anche abbastanza sorridere. Leggevo la segretaria del Pd, Elly Schlein, che diceva che non possiamo tenere ferma tutta l’Europa. Forse non sa che esiste, chi vuole lo può tranquillamente attivare e semmai bisognerebbe interrogarsi sul perché nessuno vuole attivarlo. L’altra grande domanda che ho da fare ai partiti di opposizione è: siete stati al governo quattro anni, ma perché non lo avete ratificato se era così fondamentale farlo in tempi rapidi”. tgcom24.mediaset.it