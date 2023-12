Il caso Luca Casarini infiamma il dibattito nello studio di Nicola Porro a Quarta Repubblica, su Rete 4, nella puntata del 4 dicembre. In studio c’è Vittorio Sgarbi, che attacca il capo missione della Mare Jonio della ong Mediterranea Saving Humans. “Conosco bene Casarini e mi è sempre sembrato legato ai centri sociali in modo violento, è avverso a ogni regola“, affonda il sottosegretario. “Questa inchiesta è basata su intercettazioni che dicono cose gravi”, rincara Sgarbi.

Nel salotto di Porro c’è anche la storica e giornalista Lucetta Scaraffia: “Intorno ai migranti girano soldi e disonestà a palate”, osserva. “Le diocesi non fanno cose se la Cei non glielo permette. Fa bene l’istituzione ecclesiastica a sporcarsi le mani con persone che non conosce?“, si chiede la Scaraffia.

La verità, prosegue, è che “avrebbero dovuto controllare meglio la destinazione dei soldi e le persone a cui venivano dati. Molte persone sono rimaste scosse dalla presenza di Casarini nel Sinodo”. E conclude: “A noi interessa sapere come sono stati spesi i soldi. Non possiamo sapere se Casarini abbia avuto una reale conversione”.

