Montebelluna. Rissa tra extracomunitari a colpi di catene

MONTEBELLUNA (TREVISO) – Una violenta rissa fra persone extracomunitarie: è avvenuta ieri 28 novembre, poco prima delle 16 non distante dalla locale Stazione Ferroviaria. I soggetti erano anche muniti di oggetti contundenti. I militari dell’Arma hanno individuato e bloccato tre extracomunitari che presentavano lesioni varie: uno di questi, ferito in modo più grave, è stato trasportato in ospedale.

In relazione all’aggressione sono stati arrestati un 28enne ed un 29enne di origini nigeriane già noti alle Forze dell’ Ordine sono stati arrestati dai Carabinieri di Montebelluna in flagranza di reato (lesioni aggravate e porto di armi o oggetti atti a offendere), che hanno ferito 38enne di origini marocchine. Quest’ultimo è dovuto ricorrere alle cure del locale ospedale ma non versa in pericolo di vita. Sequestrata dai militari dell’Arma una catena rinvenuta sul luogo dell’episodio. Indagini in corso sui motivi scatenanti la zuffa fra gli stranieri citati.

