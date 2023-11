Lucca, raid vandalico contro 4 treni: oltre 100 vetri rotti

Lucca, 27 novembre 2023 – Un raid vandalico in piena regola e, come sempre in questi casi, senza alcuna ragione né criterio, ma solo con un pesante danno sia in termini economici, sia in termini di disagi e problemi per i pendolari. Quattro nuovi treni regionali sono stati semi-distrutti nella notte fra sabato e domenica alla stazione di Lucca. Si tratta di un Vivalto, un Jazz, uno Swing e delle vetture Ale; tutti normalmente utilizzati sulle tratte regionale che partono o arrivano nella nostra città.

A tutti i convogli sono stati rotti i finestrini e i vetri delle porte. Molto probabilmente i vandali – perché è difficile pensare si tratti del gesto di una singola persona – hanno utilizzato un martello o una mazza, comunque un oggetto capace di mandare in frantumi i doppi vetri dei finestrini dei treni.

A causa di questo atto vandalico, spiega Trenitalia in una nota, “i quattro treni sono stati inviati in officina dove dovranno essere sostituti i vetri danneggiati. Per l’indisponibilità dei mezzi, legata ai danni subiti a seguito dell’atto vandalico, nei prossimi giorni alcuni servizi regionali potrebbero essere cancellati”.

Ancora da quantificare il danno da un punto di vista economico. Ieri, domenica, non è stata fatta una stima perché il calcolo deve prendere in considerazione sia il materiale da sostituire (vetri e parti di porte e finestrini) e ovviamente le ore di lavoro necessarie alla riparazione. Di certo non sarà una cifra di poco conto, anche solo pensando che il numero di vetri rotti supera di gran lunga il centinaio.

Trenitalia sporgerà denuncia contro ignoti e già ieri gli agenti della polizia ferroviaria erano al lavoro per cercare di dare un volto e un nome ai vandali. La zona dove i treni erano parcheggiati non è coperta da sistemi di videosorveglianza, mentre nei pressi della stazione ci sono numerose telecamere, le cui immagini sono adesso al vaglio degli investigatori.

