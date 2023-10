Erdogan: ‘Occidente responsabile del massacro a Gaza’

ROMA, 28 OTT – Recep Tayyp Erdogan si scaglia contro l’Occidente: “E’ il principale responsabile del massacro” a Gaza ad opera dell’esercito israeliano, ha detto il presidente turco alla manifestazione in favore dei palestinesi a Istanbul, che ha richiamato in piazza centinaia di migliaia di persone. Erdogan – secondo quanto riporta la Tass – ha poi annunciato che il suo Paese sta lavorando per dichiarare Israele “criminale di guerra”.

Erdogan: “Israel has been openly committing war crimes for exactly 22 days, but Western leaders have not even called for a ceasefire on Israel, let alone reacted to it. We will introduce Israel as a war criminal to the world”

