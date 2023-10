Malore durante lezione di educazione fisica, studentessa muore a 15 anni

Non ce l’ha fatta Giada Pollara, la studentessa di 15 anni colpita da un infarto mercoledì mattina durante la lezione di educazione fisica all’istituto superiore Bellisario di Inzago. La ragazza residente a Busnago è spirata nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 20 ottobre 2023. Quello che doveva essere un normale giorno di scuola si è trasformato in un dramma.

La giovane, durante l’ora di educazione fisica, stava sostenendo il Test di Cooper quando, improvvisamente, durante la corsa, si è sentita male e si è accasciata al suolo colpita da un arresto cardiaco, davanti agli occhi dei compagni e dei docenti. Immediatamente dalla scuola è scattato l’allarme e all’Istituto sono arrivati i soccorritori del 118 con l’elisoccorso che è atterrato sul posto. La giovane è stata quindi trasportata in elicottero all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo ed è stata ricoverata in Terapia intensiva. Viste le sue condizioni, i medici l’avevano collegata a un cuore artificiale.

Una comunità sconvolta

La notizia del grave malore che ha colpito la quindicenne aveva scosso la comunità di Busnago (in Provincia di Monza e Brianza) dove abitava la giovane, che si è stretta attorno alla famiglia. In particolare l’oratorio, che la giovane frequentava, e la parrocchia.

Purtroppo, però, la quindicenne è spirata oggi, venerdì, gettando nello sconforto la famiglia, i compagni di scuola e tutti coloro che la conoscevano. Il parroco ha invitato tutti a stringersi attorno ai suoi cari e a pregare per un angelo volato in cielo.