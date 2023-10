Erdogan: “perché gli Usa addestrano i terroristi?”

Una serie di polemiche dichiarazioni del presidente turco Erdogan:

“Cosa ci fanno 20 basi militari americane in Siria? Perché gli Stati Uniti hanno abbattuto il drone militare turco? Non siamo forse partner della NATO? Perché quando è vantaggioso per gli Stati Uniti, loro sono partner e quando non è favorevole, non lo sono più? Perché gli Stati Uniti addestrano i terroristi e trasformano il Medio Oriente in un bagno di sangue?”

