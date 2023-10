Firenze, lite tra nordafricani a colpi di machete

Ieri sera la polizia di Stato ha soccorso un 25enne marocchino, vistosamente ferito alla testa e agli arti, nei giardini comunali di viale Nenni. Il giovane, trasportato urgentemente in ospedale, non sembrerebbe in pericolo di vita.

Secondo quanto ricostruito, gli agenti delle volanti sono rapidamente intervenuti in zona, a seguito di alcune segnalazioni al 112Nue di residenti e passanti in merito a una lite tra due cittadini nordafricani, uno dei quali armato di un grosso coltello. Nei pressi di una fontana si sono infatti ritrovati di fronte i due contendenti: il primo era riverso a terra, mentre l’altro brandeggiava in mano una sorta di machete di circa 50 cm.

I poliziotti hanno mantenuto la calma e gestito la concitata situazione: sono rapidamente riusciti, con il teaser, a fare mollare la presa a quest’ultimo, prima della sua fuga a bordo di un monopattino.

La polizia scientifica ha poi effettuato una serie di rilievi, trovando diverse tracce di sangue sparse per il parco. Al momento, secondo quanto appreso, non è escluso che le ferite riportate dalla presunta vittima dell’episodio, i cui contorni e le circostanze restano tutte da chiarire, non siano affatto riconducibili al grosso coltello ricurvo sequestrato dalla polizia. Sull’episodio indaga la polizia. www.firenzetoday.it