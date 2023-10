Roma, Daniela sgomberata a 65 anni: rischia di finire in strada

Daniela Esperto, 65 anni, e’ tra i quattro occupanti sgomberati dagli alloggi dell’Ater il 21 settembre scorso durante un blitz nel quartiere di Tor Bella Monaca a Roma. Ma la donna, occupante lo e’ solo sulla carta perche’ viveva nella casa popolare assegnata ai genitori e passata poi alla sorella deceduta improvvisamente.

“Non sono riuscita a fare in tempo la richiesta per la perdita di mia sorella ma mi sono subito autodenunciata ai vigili. Mi alzo tutte le mattine per andare a lavoro e non delinquo ma non posso pagarmi anche un affitto. Faccio un appello al sindaco Gualtieri che mi dia una mano non voglio finire in strada alla mia eta’”. ANSA