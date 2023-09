Violenza sessuale sulla 73enne che doveva accudire, arrestato badante cingalese

Molestata e palpeggiata insistentemente dal badante. Vittima una donna, una pensionata di 73 anni di Tivoli. In manette un cittadino dello Sri Lanka di 28 anni. Dovrà rispondere di violenza sessuale. Sono stati i carabinieri di Tivoli, dopo la chiamata al 112, a intervenire in casa di una pensionata 73enne che, ancora in stato di choc, ha riferito di essere stata vittima di violenza sessuale da parte del proprio collaboratore domestico.

Il giovane, dopo aver bloccato la pensionata, ha iniziato a molestarla pesantemente, fino a quando la donna non è riuscita a divincolarsi e a chiedere aiuto. I militari intervenuti hanno avuto modo di riscontrare evidenti tracce della colluttazione avvenuta e della violenza consumata sull’anziana signora. Immediatamente attivata la procedura del Codice Rosso, la vittima è stata sentita dai carabinieri e accompagnata presso il pronto soccorso dell’ospedale di Tivoli per le cure e gli accertamenti del caso.

Il 28enne è stato quindi arrestato d’intesa con la procura della Repubblica di Tivoli e tradotto presso la casa circondariale di Rebibbia, in attesa dell’udienza di convalida. www.romatoday.it