Mattarella in Sicilia, visiterà un centro per migranti con il presidente tedesco

Sergio Mattarella in Sicilia, più precisamente a Siracusa, dove accoglierà il Presidente della Repubblica Federale di Germania Frank-Walter Steinmeier in occasione della cerimonia del Premio dei Presidenti. La due giorni prevede, nella giornata di giovedi 21, anche la visita in un centro di accoglienza per migranti in privincia di Enna, al quale seguirà una conferenza stampa dei due presidenti. Un tema caldo quello dell’accoglienza a pochi giorni dalla protesta degli abitanti di Lampedusa, e dopo la visita della premier Giorgia Meloni e della presidente della commissione Ursula Von der Leyen che ha riproposto un aiuto europeo declinato in dieci punti.

Il tete a tete inoltre coincide con un momento di tensione proprio con la Germania sulla questione migranti: Berlino aveva deciso infatti di sospendere la procedura di ammissione di richiedenti asilo dall’Italia, “perché l’Italia non ha mostrato alcuna volontà di riprendere le persone in base ai termini del Regolamento di Dublino”, aveva spiegato il ministro degli Interni tedesco Nancy Faeser, assicurando però allo stesso tempo che la Germania intende continuare ad accogliere i richiedenti asilo provenienti dall’Italia secondo i termini del programma volontario. Insomma una partita diplomatica molto delicata che potrebbe essere oggetto dell’incontro tra i due capi di Stato.

Siracusa sarà la cornice della premiazione dei Comuni gemellati italiani e tedeschi vincitori della seconda edizione del “Premio dei Presidenti per la cooperazione comunale tra Italia e Germania”, istituito dai Capi di Stato dei due Paesi. Dopo il colloquio tra le due delegazioni nel Castello Maniace, i presidenti si trasferiranno al teatro comunale, dove, nel pomeriggio, si svolgerà la cerimonia di consegna del riconoscimento. Promosso dal Presidente della Repubblica Mattarella e dal suo omologo Steinmeier nel 2020, intende rafforzare la cultura di pace e la stabilità democratica in Europa.

Sempre nel pomeriggio Mattarella e Steinmeier faranno una passeggiata nei vicoli di Ortigia, il quartiere più antico della città, e in serata assisteranno allo spettacolo Ulisse al teatro greco. La mattina seguente il trasferimento a piazza Armerina, prima del quale ci sarà un sorvolo in elicottero sulle zone colpite dagli incendi di questa estate e un saluto ai Vigili del fuoco locali. Quindi la visita ai mosaici di piazza Armerina e all’associazione don Bosco che ospita dei migranti. Intorno a mezzogiorno si terrà la conferenza stampa dei due capi di Stato.Prima di ritornare a Roma in serata, Mattarella e Steinmeier si recheranno a visitare lo stabilimento Enel di Catania. (askanews)