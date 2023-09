IN PIENA INVASIONE MIGRATORIA INDOTTA, RITORNA IL CIRCO COVID

PIAZZA LIBERTA’, intervento di Bianca Laura Granato – già Senatrice – estratto dalla puntata di sabato 16 settembre 2023

Siamo punto e daccapo. Solo la disobbedienza ci consentirà la sopravvivenza! Vanno fermati.

L’intento di PIAZZA LIBERTA’ è quello di offrire le informazioni come armi necessarie per combattere l’oligarchia mondialista, ovvero per risvegliare più persone possibili dall’ipnosi, fornendo loro gli strumenti per distinguere il vero dal falso e il bene dal male.

“Morti improvvise dei giovani, la proposta di legge per fare le autopsie comprende un protocollo che limita il campo di indagine. Inoltre c’è una commissione di controllo di nomina governativa, cioè politica. In più, l’indagine viene orientata alla ricerca di un fattore ereditario che potrebbe causare le morti improvvise. Sembrerebbe quindi un tentativo abbastanza evidente di imbavagliare, di depistare l’opinione pubblica facendo credere che si indaghi, in realtà escludendo tutti quegli esami che potrebbero portare ad una correlazione con il vaccino anti Covid“.

PIAZZA LIBERTA’ è il programma di informazione condotto da Armando Manocchia che va in onda ogni sabato alle 20,30 su BYOBLU CANALE 262 DT CANALE 816 SKY CANALE 462 TIVUSAT

Sosteneteci con una donazione

► https://www.imolaoggi.it/donazioni/

SEGUITECI SU

Telegram – https://t.me/piazzalibertaufficiale

Facebook – https://www.facebook.com/PiazzaLibertaUfficiale/

Rumble – https://rumble.com/c/PiazzaLiberta

PIAZZA LIBERTA’ è visibile in REPLICA su Byoblu il Martedì alle 14,30; il Mercoledì alle 9,30; il venerdì alle 9,30 e alle 23,00.