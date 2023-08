Francia: abaya vietata a scuola

PARIGI, 28 AGO – Nuova polemica in Francia sulla “abaya”, tradizionale abito femminile islamico, in particolare nelle banlieue. Il ministro dell’Educazione nazionale, Gabriel Attal, ha annunciato ieri che con il nuovo anno scolastico la “abaya”, che copre tutto il corpo e si può acquistare in tutti i grandi magazzini, sarà proibita nelle scuole pubbliche.

Questa mattina il portavoce del governo, Olivier Véran, ha detto ai microfoni di BFM che si tratta “chiaramente” di un abito religioso e che la scuola “è il tempio della laicità”. La diffusione della “abaya” negli spazi pubblici è stata finora “tollerata”, anche se l’abito è sempre stato più frequentemente consigliato dai religiosi islamici più ortodossi.