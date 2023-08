Tentata rapina, violenza sessuale, furti: arrestato nigeriano

Bolzano – Un cittadino nigeriano di 31 anni è stato arrestato a Bolzano dalla Squadra Mobile della Questura lo scorso 17 agosto. È gravemente indiziato di aver tentato di rapinare una collana d’oro il pomeriggio del 30 maggio in piazza Parrocchia, e di aver rubato una costosa e-bike il 1° agosto dietro al palazzo della Provincia. L’uomo è stato rintracciato all’interno di una tenda in un accampamento abusivo ai margini di via Trento.

Il provvedimento è stato adottato anche in considerazione della pericolosità del soggetto, che nei mesi precedenti era già stato denunciato per una tentata violenza sessuale ai danni di una ragazza che passeggiava lungo la ciclabile sul retro dello stadio Druso di Bolzano, arrestato in flagranza per il furto di un’altra e-bike, e denunciato altre sei volte per ricettazione e porto di oggetti atti ad offendere. L’uomo è attualmente detenuto nel carcere di Bolzano, in attesa dell’interrogatorio di garanzia. www.rainews.it