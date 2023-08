Chi ha sottomesso l’Italia all’industria dei vaccini

Verità storica sulla legge Lorenzin – Alessandra Devetag, avvocato del Foro di Trieste, referente per la provincia di Trieste del C.I.A.T.D.M. (Coordinamento Internazionale delle Associazioni a Tutela dei Diritti dei Minori), membro dello staff legale di ASSIS (Associazione di Studi ed Informazione sulla Salute), ricostruisce gli intrecci dei governi italiani con le fondazioni di Bill Gates. Nomi, cognomi, fatti e misfatti svelati in un video su Casa del Sole TV

Commento del prof. Paolo Bellavite:

“Un documentario drammatico di una manovra politica-industriale- mediatica terribile, ancora impunita.

Dovrebbero vederlo tutti i genitori, anche quelli che credono ancora ai vaccini.

Personalmente, avevo creduto che la Corte Costituzionale e la allora giudice Cartabia avrebbero capito le ragioni scientifiche ed etiche per abolire quell’obbrobrio. Avevo poi creduto che il governo “giallo-verde” avrebbe abolito o emendato la legge stessa. Evidentemente mi sbagliavo. Come anche sbagliai a dare il titolo “Vaccini sì, obblighi no” al mio libro del 2017. Avrei dovuto scrivere “Un paio di vaccini forse a qualcuno, obblighi no”.

Comunque sia, la vicenda COVID mi ha ancor più aperto gli occhi sull’ideologia vaccinista, questa piaga della medicina e le sue cause. Finché posso, continuerò a lavorare per porvi rimedio, per la salute dei nostri bambini.”