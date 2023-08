L’ultima di Zelensky: ‘soldati russi hanno paura di tornare casa’

Zelensky: i soldati russi hanno più paura di tornare casa che di morire.

“I soldati russi hanno meno paura di essere uccisi in guerra che di tornare a casa”. Così Volodymyr Zelensky in un discorso al popolo danese, trasmesso in diretta dalla Tv danese. Zelensky crede che questa sia la prova della tirannia sotto la quale vivono i russi.

“Dobbiamo sempre ricordare cosa abbiamo di fronte”, ha detto. “Una persona libera difficilmente può immaginare questo”, ha aggiunto. “Per quanto tempo ci vorra’” Zelensky ha promesso di resistere, definendo la Danimarca un “alleato sincero”.

tgcom24.mediaset.it