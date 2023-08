Modena, 20enne ucciso a coltellate

Modena – Ieri pomeriggio poco dopo le ore 18.00 si è verificata una grave aggressione in strada in Corso Vittorio Emanuele nei pressi dell’incrocio con via San Martino. Un giovane di colore, le cui generalità non sono ancora note, in quanto privo di documenti, ha riportato gravissime ferite, a seguito di colpi di arma da taglio. Si tratta probabilmente di un senza fissa dimora, che – secondo alcuni racconti – sarebbe arrivato a Modena nel pomeriggio in treno.

Lo straniero è stato soccorso dopo essere caduto a terra sulla pista ciclabile e dopo aver perso molto sangue. Soccorso dal personale sanitario e dal medico del 118, l’uomo è poi stato trasportato in condizioni critiche all’Ospedale di Baggiovara. Purtroppo è deceduto una volta arrivato in ospedale.

L’aggressione si sarebbe consumata nei pressi di un attraversamento pedonale, poi la colluttazione sarebbe proseguita sul ciclopedonale. Un testimone che ha prestato il primo soccorso e avvertito il 118 ha riferito di aver assistito alle fasi finali dell’aggressione, a seguito della quale due giovani si sarebbero dati alla fuga in direzione di piazzale Natale Bruni. L’uomo avrebbe ricevuto diversi fendenti al collo e alla gola, che non gli hanno lasciato scampo nonostante gli sforzi dei soccorritori.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale, seguiti anche dalla Squadra Mobile. L’area è stata transennata e, dopo aver sentito alcune testimonianze, i poliziotti hanno avviato le ricerche degli assalitori. Sono anche in corso di approfondimento le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona.

www.modenatoday.it