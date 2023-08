Vannacci rimosso da guida Istituto geografico militare di Firenze

La mannaia del pensiero unico si abbatte sulla libertà di espressione. Dopo la pubblicazione del suo libro, attaccato dai soliti censori che non rispettano la Costituzione, il generale Roberto Vannacci è stato rimosso dalla guida dell’Istituto geografico militare di Firenze con un dispaccio dello Stato Maggiore dell’Esercito questa mattina. Dal 20 agosto, cioè da dopodomani, gli subentra un altro generale, Massimo Panizzi, che in passato è stato portavoce dell’ammiraglio Giampaolo Di Paola quando era ministro della Difesa del governo Monti.

Lui, però, finito nella bufera per le frasi contenute nel suo libro “Il mondo al contrario”, tira dritto e non intende chiedere scusa e, dopo le critiche del ministro della Difesa Guido Crosetto, che ha annunciato un “esame disciplinare” per il militare, si difende ribadendo le sue posizioni. “Niente passi indietro. Se metterò a rischio la carriera lo avrò fatto per una giusta causa: la lotta al pensiero unico“, dice.