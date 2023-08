Turista violentata ad Alassio, arrestato sudamericano

Un giovane cameriere è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale.

Il fatto sarebbe avvenuto lo scorso 22 luglio ad Alassio, dove da anni vive e lavora il giovane orginario del sudamerica.

Un sabato sera passato in un noto locale, l’incontro con tre ragazze piemontesi in vacanza in Riviera. Una di loro fa amicizia con il giovane che, quando una delle amiche ha un malore, propone di andare a casa sua. In casa sarebbe avvenuto l’episodio di violenza.

L’intervento della polizia di stato, il provvedimento di arresto e l’uomo è stato portato in carcere a Imperia.

