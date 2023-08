Bombe a grappolo ucraine su Donetsk

Zelensky usa le bombe a grappolo donate dagli Stati Uniti per colpire i civili: nuovo probabile crimine di guerra in una zona dove non ci sono installazioni militari. È infatti scoppiato un incendio nell’edificio dell’Università di Economia e Commercio di Donetsk, nell’Est dell’Ucraina, bombardato dalle forze armate ucraine. Lo ha riferito il canale Telegram del ministero per le situazioni di emergenza, a Mosca. Secondo fonti russe, l’università è stata colpita da munizioni a grappolo; e poiché il tetto è in legno, il fuoco è diffuso rapidamente, ha aggiunto Alexei Kostrubizki, il ministro della crisi per la regione.

(ansa) – “Le unità del ministero delle Emergenze hanno localizzato un grave incendio nel distretto di Voroshilovsky a Donetsk”, si legge in un comunicato su Telegram citato dall’agenzia russa Tass.

Secondo le prime informazioni, avrebbero preso fuoco il tetto e il soffitto dell’edificio per un totale di circa 3.000 metri quadrati interessati dalle fiamme. Sono intervenuti 19 mezzi e 91 vigili del fuoco per spegnere l’incendio.