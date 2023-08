Migranti, corsi universitari gratuiti a Perugia

Corsi singoli gratuiti per i richiedenti asilo e rifugiati. È l’iniziativa che l’Università per Stranieri di Perugia propone a partire da oggi. Un requisito fondamentale per l’iscrizione è una discreta conoscenza della lingua italiana, attestata al livello B2. Se si possiede questa competenza, spiega l’Ateneo, allora si può procedere con l’iscrizione immediatamente.

Se il livello di italiano degli studenti non raggiunge il livello B2, l’Università offre l’opportunità di iscriversi comunque, con l’obbligo di frequentare gratuitamente i corsi di italiano offerti, sarà possibile iscriversi gratuitamente a singoli insegnamenti offerti dall’istituzione

Anche se non si ha la possibilità di frequentare, l’Unistrapg ha predisposto una modalità di studio a distanza, permettendo agli studenti di accedere e utilizzare le risorse online messe a disposizione. Per ulteriori informazioni e dettagli sull’iscrizione, si prega di visitare il sito web dell’Università o collegarsi alle pagine web dell’Ateneo.

