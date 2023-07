Europarlamento, la sinistra radicale tedesca candida Carola Rackete

BERLINO, 17 LUG – La Linke tedesca (sinistra radicale) sarebbe orientata a scegliere la capitana e attivista Carola Rackete come candidata di punta per le prossime elezioni europee. Lo riportano Zeit e Dpa. Rackete dovrebbe essere candidata al fianco di Martin Schirdewan, attualmente copresidente del gruppo della Sinistra al Parlamento europeo – Gue/Ngl. Le liste ufficiali dei candidati dovrebbero essere comunque formalizzate a novembre. (ANSA)

In realtà, secondo quanto scrive Globalist.it, la Rackete si è già candidata.

Carola Rackete scende in politica e si candida a Strasburgo: “Amici, mi candido al ParlamentoEuropeo! Non ve lo aspettavate? Allora indovinate con chi… con Die Linke!”

“Con la mia candidatura voglio aprire la strada a una nuova cooperazione tra i movimenti sociali e il partito. Voglio condividere il mandato con gruppi che altrimenti non avrebbero accesso al Parlamento: residenti nell’UE senza passaporto europeo e movimenti del Sud del mondo”.

“Inoltre, il partito fascista tedesco #noAfDm deve essere fermato.È essenziale un partito forte, #antifascista, anticapitalista, con un forte impegno per i diritti umani e la protezione del clima.Vogliamo contribuire a ricostruire questo partito e a scuotere la politica dell’UE insieme a die Linke e con voi!”.

“Abbiamo appena vissuto la settimana più calda degli ultimi 120.000 anni. La catastrofe climatica sta avvenendo ora. È un prodotto della cattiva gestione capitalista e colpisce sempre chi è già in difficoltà, dall’est della Germania al sud globale”.