‘Soldi a un ragazzo per foto hot, accusato presentatore Bbc’

ROMA, 09 LUG – Un presentatore della Bbc, di cui non è stato reso noto il nome, deve rispondere alle accuse avanzate dal Sun secondo cui avrebbe pagato un adolescente per ottenere foto sessualmente esplicite. Lo riporta la stessa Bbc affermando che “le accuse vengono prese con estrema serietà e sono state messe in atto misure per affrontarle in modo proattivo”.

Non è chiaro quanti anni avesse il giovane all’epoca dei fatti, ma il giornale ha affermato che aveva 17 anni quando sono iniziati i pagamenti da parte del presentatore. La madre del ragazzo ha dichiarato al giornale che suo figlio, ora ventenne, ha usato i soldi ottenuti per comprare droga. E ha aggiunto che se i presunti pagamenti fossero continuati, suo figlio sarebbe “morto”.

Secondo le accuse, riportate per la prima volta dal Sun venerdì, il presentatore della Bbc avrebbe pagato 35.000 sterline per ottenere foto dal ragazzo nell’arco di tre anni. Secondo il Sun, la famiglia ha presentato una denuncia all’emittente il 19 maggio e si sarebbe sentita frustrata dal fatto che la “star della Bbc andasse ancora in onda”. La famiglia non ha voluto alcun compenso per aver raccontato la storia. (ANSA).

