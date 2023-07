Malore improvviso, muore infermiere di 27 anni

Mentre era a Roma per trascorrere alcuni giorni in compagnia di amici, Antonio Gorga si è sentito male davanti ad una discoteca ed il suo cuore ha smesso di battere per cause che sono al vaglio degli inquirenti. La salma è stata posta sotto sequestro e sono in corso le indagini per ricostruire quanto accaduto.

Come scrive ondanews.it, Il 27enne di Caggiano era un infermiere a Firenze e come volontario prestava servizio nel Croce Rossa Italiana, precisamente faceva parte del Comitato di Serre, di cui sua madre è coordinatrice.

I suoi colleghi della Croce Rossa descrivono come “un fulmine a ciel sereno” la notizia della morte di Antonio. Il gruppo ricorda che il giovane di Caggiano aveva mosso con loro i primi passi della sua carriera da infermiere. “Era cresciuto tra noi e sempre tra noi”, commentano in un cordoglio su Facebook.