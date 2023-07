Commissione Covid, Speranza: “Intento diabolico. Avete fatto l’occhiolino ai no-vax”

Via libera della Camera all’istituzione di una commissione d’inchiesta sulla gestione dell’emergenza Covid in Italia. Il testo – approvato con 172 voti a favore, nessun contrario e quattro astenuti – passa ora al Senato. I deputati del M5s e del Pd non hanno partecipato alla votazione: i primi hanno lasciato l’Aula, i secondi sono rimasti nell’emiciclo sventolando le tessere di voto. Dopo la proclamazione del risultato, i deputati di maggioranza hanno urlato in coro “Verità, verità”.

Speranza: “Avete fatto l’occhiolino ai no-vax”

“L’assoluzione è la prova che abbiamo operato nell’esclusivo interesse del Paese con disciplina e onore, nessuna commissione potrà cancellare questo fatto”, ha sottolineato Speranza. “Non eravamo certo noi a mettere benzina sul fuoco di chi soffriva per le chiusure e organizzava manifestazioni di protesta contro le misure necessarie sanitarie. Non eravamo certo noi a fare l’occhiolino ai no-vax alla disperata ricerca di qualche voto. Lo ribadisco: i vaccini hanno salvato la vita a milioni di persone”

“Questa commissione, per come l’avete impostata, ignorando tutte le proposte delle opposizioni, ha un’unica finalità: mettere su un tribunale politico per colpire i membri dei governi che vi hanno preceduti”. E poi: “Strabiliante la scelta di escludere le Regioni dal perimetro dell’indagine di questa commissione. Possiamo indagare su quello che è successo in Cina ma non su quello che è successo a Milano, a Palermo, a Napoli. Come la spiegate questa cosa? Qui casca l’asino, il vostro obiettivo non è fare luce e chiarezza. Il vostro intento è chiaro e diabolico: usare le istituzioni per colpire i vostri avversari politici. Fate del male al Paese e le istituzioni. La commissione fatevela da soli, creando un precedente nelle istituzioni”. tgcom24.mediaset.it

Leggi anche

► 3000 morti: Pfizer ammette con freddezza il dramma dei danneggiati

ASCOLTATE CHE COSA DICE BASSETTI