Non ci sarà l’apocalisse nucleare. Tranquilli. Questa è una sceneggiatura da “Guerra Fredda 2.0” con i soliti attori, registi e scenografi. Situazione più o meno analoga a quanto venne pianificato dalle élite dopo le due atomiche su Hiroshima e Nagasaki (6 agosto 1945). Infatti questi due episodi catastrofici furono eseguiti successivamente all’accordo di Yalta (4 febbraio 1945), dando vita all’inizio della “Guerra Fredda” e lo “start up” del progressivo annientamento degli Stati Nazione nell’era post bellica.

A conferma di quanto sopra vi ricordo inoltre cha nel 1946 fu istituito il trattato che vide la fondazione dell’OMS (WHO) a seguito della fondazione dell’ONU (UN) nell’ottobre 1945. Entrambi organismi sovranazionali in grado di determinare le politiche dei singoli Stati.

Come avvenne allora, anche oggi alla élite globalista serve una escalation della tensione, paventando una possibile ed imminente catastrofe nucleare, ed accelerare verso l’imposizione del NWO (Nuovo Ordine Mondiale). Per fare ciò verrà richiesta una ulteriore cessione di sovranità di ciò che resta dei singoli stati. Lo faranno attraverso la paura della catastrofe, gonfiata “ad hoc” dal mainstream (e magari dalla tecnologia degli ologrammi 8K) imponendo un nuovo ordine mondiale, come “unica soluzione possibile per la pace globale”.

Come sempre creano il problema per rifilarci la loro soluzione (vedi pandemia). Il loro piano è diabolico e raffinato, ma noiosamente ripetitivo ed oggi sempre più esposto. Sta all’Uomo scegliere da che parte stare e non cadere nelle trappole di chi, odiando Dio, vuole trasformare la bellezza della Creazione in una specie di gabbia infernale dominata da una élite senz’anima.

GIANLUCA SCIORILLI (Esperto nei settori della formazione, sicurezza, difesa e intelligence in ambito internazionale incluse aree ad alto rischio).