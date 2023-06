Covid, Tribunale dei ministri archivia Speranza, Lorenzin e Grillo

Sono stati archiviati i casi, legati a un’inchiesta Covid, degli ex ministri della Salute Roberto Speranza, Beatrice Lorenzin e Giulia Grillo. Lo ha deciso il Tribunale dei ministri di Roma in riferimento al troncone dell’inchiesta partita dalla Procura di Bergamo e legata alla gestione della pandemia. Una parte del fascicolo era stata trasferita, per competenza territoriale, al Tribunale di Brescia, dove sono già state archiviate le posizioni di Giuseppe Conte e di Roberto Speranza. Con quest’ultimo provvedimento, si esclude qualsiasi responsabilità penale a carico degli ex ministri.

Speranza: “Sono molto soddisfatto”

“Anche il tribunale dei ministri di Roma, dopo quello di Brescia, ha archiviato la posizione a mio carico relativamente alla gestione della pandemia”. Lo ha scritto su Facebook Speranza. “Sono molto soddisfatto – ha aggiunto – perché mi viene nuovamente riconosciuto di aver difeso la salute degli italiani in un momento terribile e di aver servito il Paese con disciplina ed onore come chiede la nostra Costituzione. Grazie ancora a tutte le persone che mi sono state vicine”.

