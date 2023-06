Rapina una donna e minaccia passante con un coltello, arrestato 17enne egiziano

Sfuggito a un testimone, ma non ai carabinieri. Un ragazzino di 17 anni, di origini egiziane e già pregiudicato, è stato arrestato venerdì sera a Cormano con l’accusa di rapina impropria aggravata dopo aver scippato una 56enne del telefono cellulare. Il suo blitz è avvenuto in via Battisti, dove ha sorpreso la vittima alle spalle e l’ha derubata.

Sulle sue tracce si è subito messo un passante, che ha cercato di bloccare il fuggitivo: il 17enne, però, ha puntato contro di lui la lama di un taglierino ed è riuscito ad allontanarsi. La sua corsa è comunque durata molto poco. I carabinieri lo hanno infatti rintracciato poco distante e bloccato. Addosso aveva ancora il cellulare rubato alla donna e il coltellino utilizzato contro il coraggioso testimone. Per il baby rapinatore si sono aperte le porte del Beccaria di Milano.

