ROMA, 23 MAG – L’Ucraina “non può vincere la guerra” contro la Russia. Lo ha dichiarato in un’intervista a Bloomberg il primo ministro ungherese Viktor Orban. “Guardando le cifre, guardando i dintorni, guardando il fatto che la Nato non è pronta a inviare truppe, è ovvio che non c’è alcuna vittoria per i poveri ucraini sul campo di battaglia”, ha detto Orban. (ANSA)