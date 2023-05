Nato: piano per assistenza pluriennale a Kiev

Nato: a Vilnius piano per l’assistenza pluriennale a Kiev

“A Vilnius a luglio daremo un forte segnale di sostegno all’Ucraina. Mi aspetto che sia firmato un piano per l’assistenza strategica pluriennale a Kiev per fornire le capacità all’Ucraina di transitare dall’era sovietica alla dottrina della Nato, con attrezzature a addestramenti. E per raggiungere un’interoperabilità con gli Alleati della Nato”. Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg in conferenza stampa da Lisbona.

I missili Storm Shadow (Gran Bretagna) sono già stati usati

I missili a lungo raggio Storm Shadow forniti dalla Gran Bretagna all’Ucraina sono già stati usati in combattimento. Lo afferma il ministro della Difesa britannico Ben Wallace durante una conferenza stampa. “Tutto quello che posso dire – ha spiegato – è che sono stati utilizzati da quando abbiamo annunciato il dispiegamento in Ucraina, ma non entrerò in ulteriori dettagli”.