Meloni: “Il mondo libero è grato all’Ucraina”

“A Zelensky voglio dire che l’intera Europa e tutto il mondo libero sono loro debitori”. Lo ha dichiarato Giorgia Meloni, durante il summit dei capi di Stato e di governo del Consiglio d’Europa a Reykjavik. Il presidente ucraino “ci ha ringraziato per come stiamo aiutando l’Ucraina. Ma siamo noi debitori all’Ucraina: ha fatto capire al mondo intero quanto possa essere difficile piegare un popolo libero”, ha aggiunto il presidente del Consiglio.

Zelensky: “Siamo europei e siamo liberi, grazie per gli aiuti”

“Siamo europei e siamo liberi e lavoriamo insieme al massimo della nostra forza quando si tratta di proteggere il nostro modo di vivere”. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un passaggio del suo intervento al Consiglio d’Europa in Islanda. “Gloria all’Ucraina e gloria all’Europa. Grazie a tutti per gli aiuti”.