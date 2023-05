Schlein tra gli studenti campeggiatori: “il Pd vi appoggia”

Anche Elly Schlein è arrivata alla Sapienza per sostenere gli e le studenti in protesta all’ombra della statua della Minerva che si trovano accampati in ateneo dalla serata di lunedì scorso. Nel corso della sua visita, però, la leader del Partito Democratico è stata contestata da alcuni ragazzi e da alcune ragazze di Cambiare Rotta.

“Qualche giorno fa ci sono stati degli sfratti a Bologna e sono stati manganellati dei ragazzi che stavano manifestando contro uno sfratto abitativo. Il movimento del diritto all’abitare. Il Partito Democratico, allora, non è questa grande forza politica: con quale titolo può sostenere una cosa del genere?”, hanno domandato.

