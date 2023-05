Civitavecchia, avvocatessa trovata morta in casa

foto Facebook

Civitavecchia in lutto. È stata trovata priva di vita nella sua abitazione l’avvocatessa e giornalista Viviana Serra. La tragedia mercoledì mattina quando i soccorritori sono intervenuti nella casa della legale non potendo far altro che constatarne il decesso.

Sono stati i vigili del fuoco della caserma Bonifazi, assieme al personale medico del 118 e agli agenti del commissariato di Civitavecchia, a forzare la porta dell’abitazione dell’avvocatessa. Una volta nell’appartamento il tragico rinvenimento. Sul corpo della donna nessun segno di violenza, né segni di effrazione alle finestre con l’appartamento risultato chiuso dall’interno. Sul posto anche gli investigatori della polizia scientifica

Avvocatessa specializzata in mediazione, Viviana Serra aveva collaborato per diverse testate giornalistiche di Civitavecchia. La salma della donna è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria con gli inquirenti procedono al momento sull’ipotesi del possibile gesto volontario.

https://www.romatoday.it