Truffa all’esame per la patente, cellulari attaccati alle gambe

Milano – La Polizia di Stato a Milano ha sventato una truffa ai danni dello Stato da parte di quattro cittadini cinesi colti in flagranza di reato durante l’esame teorico per il conseguimento della patente di guida con cellullari attaccati alle gambe, telecamera sul petto e auricolari nascosti. Gli investigatori del commissariato di Bonola (Milano) dopo varie indagini sono riusciti a sventare questa truffa grazie anche alla collaborazione della Motorizzazione Civile di Milano.

4 cittadini cinesi tentano la truffa agli esami orali per la patente: scoperti dalla polizia di Milano

In pratica grazie a tutta questa attrezzatura le quattro persone indagate ricevevano suggerimenti dall’esterno per rispondere alle 30 domande dell’esame. Se la risposta giusta era alla domanda era Vero, ricevevano un impulso alla gamba destra, se la risposta esatta era Falso allora l’impulso arrivava alla sinistra. I quattro indagati erano tenuti sotto sorveglianza dalla Polizia già da una ventina di giorni. Con la telecamera i suggeritori leggevano le domande e con i cellulari attaccati e nascosti nelle gambe fornivano le risposte. Nel frattempo il Commissariato di Bonola prosegue le sue indagini per capire se vi siano altre persone responsabili di questa truffa e per capire se quanto accaduto si era già verificato in precedenza. (www.motorionline.com/)