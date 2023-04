Brescia, molesta passanti e morde i poliziotti: arrestato nigeriano

Follia a Brescia. Un nigeriano, nella mattinata di mercoledì 26 aprile, ha seminato il panico nei pressi di un locale supermercato molestando numerosi presenti, infastidendo chiunque gli capitasse a tiro. Una volta giunta sul posto la polizia s’è avventato su di loro. Sono scattate le manette.

Prima lo scompiglio in un supermercato, poi l’aggressione agli agenti

Il fatto è accaduto intorno alle 10 del mattino. L’uomo ha seminato scompiglio nei pressi di un supermercato in via Porcellaga, a Brescia. Non c’è voluto molto prima che arrivasse sul posto una volante della Polizia Locale. Come riporta Bresciaoggi, l’uomo s’è poi scagliato contro gli agenti, che intendevano soltanto calmarlo e identificarlo.

Alla richiesta di esibire i documenti, il nigeriano s’è dato alla fuga a piedi. Un tentativo piuttosto goffo e maldestro, che s’è concluso dopo pochi metri. Tuttavia l’uomo non ha esitato a prendere a calci e addirittura a mordere gli agenti, che hanno riportato alcune lesioni.

Una volta portato in comando di polizia in via Donegani, anche lì l’uomo ha seminato il caos, devastando alcune porte della struttura. Il motivo dietro questa incontenibile esplosione di rabbia non è noto. Sono chiaramente scattate le manette, adesso spetterà al giudice stabilire a quale misura cautelare assegnare l’uomo.

