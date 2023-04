Kuleba: ‘Ho parlato con Tajani, Italia può fornire nuovi aiuti’

Kuleba: ‘Ho parlato con Tajani, l’Italia può fornire nuovi aiuti’

“Oggi ho parlato con il mio omologo italiano Antonio Tajani. Abbiamo discusso della nuova assistenza che l’Italia può fornire per contribuire alla vittoria dell’Ucraina sull’aggressione russa”. Lo ha scritto su Twitter il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba.

Kiev: “Ci servono i caccia contro le bombe guidate dei russi”

L’Ucraina ha bisogno di moderni aerei da combattimento e di sistemi di difesa aerea per impedire alla Russia di utilizzare bombe guidate sul territorio ucraino. Lo ha detto Andriy Yermak, capo di gabinetto del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, citato da Ukrinform. “Le bombe guidate sono un altro strumento dei terroristi russi, che loro utilizzano per uccidere civili ucraini. Gli aerei nemici le usano in tutte le aree del fronte, bombardando infrastrutture civili, uccidendo persone. Abbiamo bisogno di aerei moderni e di difesa missilistica per salvare gli ucraini e per non dare più al nemico l’opportunità di usare bombe aeree guidate”, ha detto il capo di gabinetto di Zelensky.

