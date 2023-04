Lutto a Orta di Atella, Anna muore a 36 anni

Caserta – Lutto ad Orta di Atella dove nelle scorse ore è morta a soli 36 anni Anna Immacolata Conte. La ragazza era molto amata e conosciuta in città. Frequentava il Boschetto Asd-Centro Sportivo locale. Tantissimi i messaggi di cordoglio. Comunità sotto shock per la perdita di un’altra giovanissima residente.

