Bambino di 4 anni si sente male e muore in ospedale

Un’intera comunità è sotto choc. Un bimbo di 4 anni di Vallerano, piccolo borgo in provincia di Viterbo, è morto in ospedale dove era stato portato in seguito a un malore improvviso. Ismaele, questo il suo nome, era stato portato al Gemelli di Roma dove il suo cuore si è fermato. Come si legge su Romatoday, il piccolo si è sentito male intorno alle 13 di sabato mentre era a casa con la madre. La donna ha chiamato i soccorsi e il bambino è stato trasferito con l’eliambulanza in ospedale.

Le sue condizioni sono apparse da subito disperate: arrivato al Gemelli, è morto nel primo pomeriggio nonostante i disperati tentativi dei medici di salvarlo. L’ipotesi, come detto, è che si sia trattato di una reazione allergica, ma è stata disposta l’autopsia.

“Un’enorme tragedia. Il piccolo Ismaele è un Angelo in cielo. Ci stringiamo al dolore della mamma e dei familiari tutti – dice il sindaco di Vallerano, Aurelio Gregori – Orlanda sente l’affetto e la vicinanza di tutta la nostra comunità e nel ringraziare tutti chiede di poter vivere questo momento in modo intimo e privato”. https://www.today.it