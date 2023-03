Malore nella notte, morto Rudy Ruzza storico bassista degli Statuto

Lutto nel mondo della musica italiana e per gli Statuto che perdono Rudy Ruzza, lo storico bassista, parte della band dal 1989. Il musicista è morto nella notte lasciando increduli i compagni di avventura coi quali stava preparando il ritorno sul palco per una tournée di concerti celebrativa dei quarant’anni di carriera musicale della band. Aveva 61 anni.

Un ritratto di Ruzza è apparso sui social degli Statuto che così hanno dato la triste notizia ai fan e al grande pubblico.

La morte prima dell’inizio del tour

L’entusiasmo degli Statuto per il live dello scorso gennaio che ha fatto da anteprima a un tour la cui partenza è fissata per il prossimo 25 aprile a Correggio, in provincia di Reggio Emilia, subisce oggi una battuta d’arresto a causa della morte di Rudy Ruzza il quale era pronto a calcare il palco con i compagni di una vita per riabbracciare i fan in occasione di un anniversario così speciale.

“Devastati dal dolore”, scrivono i membri degli Statuto che hanno scelto un ritratto dell’amico e collega bassista per dare la notizia che non avrebbero voluto dare.

https://tg24.sky.it/spettacolo/musica/2023/03/30/rudy-ruzza-morto