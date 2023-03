Meloni: ‘armi a Kiev con soldi degli italiani? Falso’

“Giudico puerile la propaganda di chi racconta che l’Italia spende soldi inviando armi sottraendo risorse alle necessità degli italiani, è falso e in questa Aula lo sappiamo tutti. L’Italia sta inviando” all’Ucraina “armi di cui è già in suo possesso e che per fortuna non dobbiamo utilizzare, e le inviamo anche per tenere lontana la guerra da casa nostra. Raccontare agli italiani il contrario è una menzogna che intendo chiamare col suo nome”.

Così il premier Giorgia Meloni, in Aula al Senato, nel corso delle comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 marzo. Dopo le parole della premier, standing ovation con i senatori della maggioranza in piedi ad applaudire. E Meloni ringrazia i senatori per il sostegno. (adnkronos)