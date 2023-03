Crosetto, ‘l’ossessione di Mosca su di me è patologica’

“Prima Razov. Poi Medvedev. Poi di nuovo Razov. Poi Prigozhin. Infine Osipov. L’ossessione di questi “signori” nei miei confronti è diventata patologica. Non sono preoccupato né da loro né dai loro insulti volgari e rivolgo loro un caloroso invito: state sereni (cit)”.

Lo scrive su Twitter il ministro della Difesa Guido Crosetto commentando la dichiarazione di Oleg Osipov, assistente del vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev. Osipov, in merito alla presunta taglia istituita dai mercenari Wagner su Crosetto, aveva detto: “Di lui non importa nulla a nessuno”.

Mosca, ‘di Crosetto non importa a nessuno’

“Non ci si deve sopravvalutare. Di lui non importa nulla a nessuno”. Così Oleg Osipov, assistente del vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev, ha commentato le notizie sulla taglia istituita dai mercenari Wagner sul ministro della Difesa Guido Crosetto. Lo riporta Ria Novosti, citata dai media russi. tg24.sky.it

Crosetto: ‘sono certo che non ci siano taglie o altro su di me. Se ci fossero stati rischi o minacce, ne sarei certamente stato informato e non è mai accaduto’