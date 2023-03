Roma, scontro in volo tra aerei militari: morti i due piloti

Due aerei militari si sono scontrati in volo all’altezza di Guidonia Monte Celio, un centro alle porte di Roma, e i piloti sono morti nello schianto. I due velivoli sono precipitati al suolo, in un prato non lontano da via Longarina, dopo aver preso fuoco: la nube di fumo è stata subito visibile dalla periferia della Capitale. Per i soccorsi sono intervenuti polizia, carabinieri e personale del 118.

Quattro gli aerei in volo

L’incidente, secondo le prime informazioni, avrebbe coinvolto due aerei militari d’epoca. Dopo lo scontro, uno dei due è finito in un prato, l’altro su una strada. Sarebbero stati quattro gli aerei militari partiti dalla vicina base militare. Alle 11:50 è arrivato il primo allarme alle forze dell’ordine: due degli aerei avevano avuto un impatto in volo per cause ancora tutte da verificare. Non ci sarebbero altre persone coinvolte. tgcom24.mediaset.it