Che Tempo Che Fa, Luciana Littizzetto nella bufera: “monologo copiato”

Proteste supportate da video, Instagram stories e tweet si levano in queste ore contro Luciana Littizzetto per il suo ultimo intervento a Che Tempo Che Fa. Incentrato sulla denuncia dei costi esagerati proposti a studenti fuorisede per stanze evidentemente poco vivibili, lo spazio occupato dalla comica nel programma di Rai3 ha lasciato perplesso più di qualche telespettatore che quella sua stessa amara ironia l’aveva già notata e apprezzata in tutt’altro contesto.

Si tratta del format social “Case da incubo” ideato dalla copywriter e content creator Noemi Mariani, in arte ‘Mangiapregasbatty’ che ogni giorno pubblica annunci di affitti al limite della decenza per criticare un fenomeno dilagante. E proprio confrontando il discorso di Littizzetto pronunciato nella puntata del 19 febbraio con quelle contenute nel video di Mariani, si scorgono riferimenti talmete simili da suscitare il monito di molti.

“Ieri sera Littizzetto a “Che Tempo che Fa” ha parlato del problema del caro affitti per i fuori sede. Ha preso un po’ di annunci trovati qui sul Web e ha fatto un monologo. Peccato si sia dimenticata di specificare la fonte da cui ha tratto tutto, battute comprese“, ha scritto in un tweet la giornalista Charlotte Matteini citando proprio Noemi Mariani che, dal canto suo, ha espresso tutto il suo rammarico sui suoi profili social e invitato i follower a farlo presente anche alla trasmissione condotta da Fabio Fazio. “Grazie agli autori di @chetempochefa che hanno palesemente copiato il format e le battute senza neanche fare un piccolo credit” ha scritto: “#casedaincubo va avanti, una battaglia portata avanti da persone che veramente non riescono a trovare casa”.

Al momento dai profili social del programma e di Luciana Littizzetto nessuna replica.

