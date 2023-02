Terremoto Turchia e Siria, Malpezzi (Pd): ‘Italia farà la sua parte’

Roma, 6 feb (Adnkronos) – Roma, 6 feb (Adnkronos) – “Sono terribili le immagini di distruzione che arrivano da Turchia e Siria. La nostra vicinanza alle popolazioni colpite dal #terremoto. Il nostro Paese farà la sua parte per dare tutto il sostegno possibile”. Così su Twitter la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi.

“In questo momento c’è davvero poco spazio per le parole. Dobbiamo solo piangere le vittime e stringerci intorno al popolo turco e a quello siriano, per il terribile terremoto che ha devastato quelle terre, portandosi via centinaia di vite. Non abbandoneremo queste popolazioni”. Lo scrive su Twitter la presidente dei senatori di Forza Italia Licia Ronzulli