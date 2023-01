Zelensky insiste: “Dateci tank moderni”

Il Marocco ha inviato all’Ucraina carri armati da combattimento di epoca sovietica. Lo hanno reso noto le forze armate ucraine nel loro ultimo bollettino militare, precisando che una settimana fa il Marocco ha inviato 20 carri armati che, in precedenza, erano stati aggiornati in Repubblica Ceca. Originariamente il Marocco aveva acquistato i carri armati dalla Bielorussia e, secondo quanto riferito dai media, il governo di Rabat avrebbe accettato di inviare i mezzi durante il vertice di Ramstein dello scorso novembre.

L’Ucraina chiede “carri armati occidentali moderni”. A ribadirlo è stato il presidente Volodymyr Zelensky, mentre non si sblocca la fornitura dei Leopard 2 dalla Germania, via Polonia, alle forze di Kiev. Nel corso di una conferenza con il suo omologo finlandese, Sauli Niinisto, Zelensky ha sostenuto che la Russia sta riorganizzando il suo esercito per compiere la sua “vendetta” e ha ribadito la richiesta di aiuto ai suoi partner affinché “lo Stato terrorista” venga sconfitto.

“Oggi abbiamo parlato della creazione di una piattaforma per fornire all’Ucraina veicoli blindati, compresi i carri armati”, ha aggiunto Zelensky, secondo cui nel corso del colloquio con Niinisto si è parlato della “partecipazione della Finlandia alla coalizione di Paesi in grado di fornire carri armati occidentali moderni”. ADNKRONOS