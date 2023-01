Vaccini, lotti contaminati “lo Stato sapeva”. Parla l’avvocato Luis Maria Pardo

Luis Maria Pardo, avvocato spagnolo, insieme all’associazione Liberum ha portato alla luce delle verità scioccanti. L’agenzia del farmaco spagnola era a conoscenza di alcuni lotti vaccinali anti-Covid pericolosi, ma non ha né segnalato né fermato la distribuzione. Lotti che non sono solo arrivati in Spagna, ma anche in Italia e Francia.

Tutto è iniziato ad ottobre 2022, quando il team legale di Liberum ha avviato un’indagine su centinaia di lotti di vaccini Covid-19 (Pzifer, Moderna, AstraZeneca e Jansen). Incrociando i dati su dosi e eventi avversi, grazie alla collaborazione di numerosi danneggiati da vaccino, i risultati sono stati terribili: (guarda l’intervista su byoblu)

“In Europa ci sono lotti che hanno causato 150 decessi, anche di feti. Dozzine di lotti di vaccini Pfizer e Moderna hanno causato miocarditi e pericarditi. Questi lotti non erano sicuri. Perché l’agenzia del farmaco non li ha fermati?”

Per questo la squadra di avvocati di Liberum ha deciso di querelare l’AIFA spagnola, perché spieghino l’eccesso di mortalità e si prendano le proprie responsabilità.

L’importante azione di Liberum non si ferma però qui. Sempre grazie all’azione degli avvocati è stato desegretato un documento della Commissione Tecnico Scientifico spagnola, che già nel novembre del 2021 affermava come il green pass non avesse niente a che fare con la salute pubblica.