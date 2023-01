Arcevia: infermiera di 30 anni trovata morta in casa

Ancona, 4 gennaio 2023 – Non rispondeva alle chiamate dei familiari: trovata morta in casa dai vigili del fuoco. Una ragazza di trent’anni è stata trovata priva di vita in una abitazione ad Arcevia. La donna era originaria della frazione di Piticchio ma viveva a Bologna da anni, dove lavorava come infermiera. Era tornata a casa per passare lì le vacanze natalizie.

A trovare il corpo della 30enne sono stati i vigili del fuoco, allertati dai familiari che non riuscivano a contattarla al telefono. Entrati in casa gli agenti hanno purtroppo trovato la donna morta. Sul posto è arrivato anche il personale del 118 ma il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso che risalirebbe a qualche ora prima.

