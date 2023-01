Malore dell’autista, camion si rovescia in autostrada

Camionista di 46 anni soccorso lungo l’autostrada A28.

Udine – Si sente male mentre è alla guida del camion sull’autostrada A28. Un uomo di 46 anni, camionista, è stato soccorso nelle prime ore di oggi, lunedì. intorno alle 4.30, a seguito di un malore che lo ha colto mentre stava conducendo un mezzo pesante lungo l’autostrada A28, nel tratto compreso tra Fontanafredda e Sacile, all’altezza di un distributore di benzina-area di servizio.

Il 46enne ha cercato di accostare, ma il camion si è ribaltato su un fianco. Immediata la chiamata al Nue112 che ha trasferito la telefonata alla centrale della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato tempestivamente sul posto l’equipaggio di una automedica e l’equipaggio di una ambulanza provenienti da Pordenone.

Il camionista è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone con l’ambulanza con medico a bordo. Sul posto anche la polizia stradale e i vigili del fuoco, oltre a personale dell’autostrada, per rimettere in sicurezza il tratto autostradale

