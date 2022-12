Dimessa 3 volte dall’ospedale, giovane mamma muore in casa

Mantova – Aperta un’inchiesta sulla morte di Paula Almeida, giovane donna di 37 anni (madre di due bambine piccole, di 2 e 6 anni) trovata morta in casa dal marito, mercoledì mattina al quartiere Cittadella di Mantova: negli ultimi giorni sarebbe stata ricoverata tre volte al pronto soccorso dell’ospedale Carlo Poma, per forti dolori al braccio e al torace, ma sarebbe sempre stata dimessa dopo gli accertamenti.

E’ l’associazione Piccolo Brasile di Mantova (che fa riferimento alla comunità brasiliana nel Mantovano) ad aver raccolto la segnalazione del marito. Paula Almeida si sarebbe sentita male, la prima volta, circa un paio di settimane fa. Ricoverata al pronto soccorso sarebbe stata dimessa al termine di una serie di esami che non avrebbero rilevato nulla.

Morta nel letto, nella notte

Si sarebbe dovuta sottoporre a una risonanza magnetica, come prescritto dal medico, ma pochi giorni fa si è sentita male di nuovo: tornata in ospedale, è stata sottoposta ad altri esami e nuovamente dimessa. Infine il terzo ricovero, a poche ore dall’ultimo episodio. Tornata a casa, sarebbe morta nel letto, nella notte: ora è arrivata la denuncia dei familiari e come detto è stata aperta un’inchiesta. Il corpo della donna sarà sottoposto ad autopsia.

